كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن استعداداتها لانطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين، للموسم الجديد (2019- 2020)، مشيرة إلى عمليات التطوير التي شهدتها الملاعب لتكون بمستوى الحدث.
ولفتت الهيئة إلى حجم عمليات التطوير على مستوى الملاعب سواء في المضامير أو غرف اللاعبين والمراكز الإعلامية وغرف المؤتمرات، أو على مستوى تحسين تجربة الجماهير وإنشاء مداخل خاصة لذوي الإعاقة.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بتطوير 10 ملاعب لاستضافة المنافسات، وهي: ملعب الحزم في الرس، ومدينة الملك عبد الله في مكة المكرمة، واستاد الأمير فيصل بن فهد، وملعب الملك فهد بالرياض، ومدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ومدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها، وملعب الجوهرة بجدة.
وبشأن انسيابية دخول الجماهير، قامت الهيئة بتطوير 284 بوابة إلكترونية لـ5 ملاعب رئيسية، وهي كالتالي: 92 بوابة في ملعب الملك عبدالله بجدة، و88 في استاد الملك فهد بالرياض، و40 بملعب مدينة الملك عبد الله بالقصيم، و32 في استاد الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، و32 في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وفق “أخبار 24”.