نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجوازات”: السماح بالسفر لمَن هم أقل من 21 عاماً بدون موافقة ولي الأمر في هذه الحالات
19/08/2019   2:56 م

“الجوازات”: السماح بالسفر لمَن هم أقل من 21 عاماً بدون موافقة ولي الأمر في هذه الحالات

+ = -
794

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يحق للمواطنين ممن هم أقل من 21 عاماً السفر دون إذن ولي الأمر في عدد من الحالات.

وتشمل هذه الحالات: المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وتنص إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي على اشتراط موافقة الأب لسفر الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21 عاماً، فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ 21 عاماً فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة؛ إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مطلع هذا الشهر على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر الصادر في عام 1421هـ، وشملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من النظام، وإجراء تعديلين على المادتين الثانية والرابعة.

“الجوازات”: السماح بالسفر لمَن هم أقل من 21 عاماً بدون موافقة ولي الأمر في هذه الحالات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885059003.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.