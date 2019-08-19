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أخبار محلية > بتهم الرشوة والتزوير والتكسب.. المحاكم الجزائية تنظر 14 دعوى قضائية ضد موظفين حاليين ومفصولين
19/08/2019   2:55 م

بتهم الرشوة والتزوير والتكسب.. المحاكم الجزائية تنظر 14 دعوى قضائية ضد موظفين حاليين ومفصولين

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كشفت مصادر مطلعة، عن قيام المحاكم الجزائية في عدة مناطق بالمملكة بالنظر في 14 دعوى قضائية ضد موظفين بتهم تتعلق بجرائم الوظيفة العامة.

وأوضحت المصادر، أن الدعاوى توزعت بين 6 دعاوى في جدة و5 في الرياض و3 في الدمام، حيث تم توجيه اتهامات لعدد من الموظفين على رأس العمل ومتقاعدين ومفصولين، بتهم تنوعت بين الرشاوى والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والتكسب من الوظيفة العامة.

ولفتت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، إلى أن النيابة العامة تحقق في 29 نوعاً من جرائم الوظيفة العامة سواء كان الموظف على رأس العمل أو فصل أو استقال، مؤكدة أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم.

بتهم الرشوة والتزوير والتكسب.. المحاكم الجزائية تنظر 14 دعوى قضائية ضد موظفين حاليين ومفصولين

أخبار محلية
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