باشر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الجديد الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مهام عمله بعدة لقاءات وزيارات، وذلك استعدادا للموسم الدراسي.
والتقى الزائدي القيادات التعليمية للاطمئنان على سير خطط وزارة التعليم للموسم الدراسي، كما قام بتنفيذ عدة زيارات ميدانية لعدد من الإدارات للوقوف على التجهيزات كافة.
وشدد الزائدي على ضرورة الالتزام بالبداية الجادة لتحقيق خطط وزارة التعليم للموسم الدراسي.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أصدر مطلع الشهر الحالي قرارًا بتعيين الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، لمدة عام واحد.
وفق “أخبار 24”.