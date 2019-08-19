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أخبار محلية > “النقد” تحذر التجار والمتعاقدين مع البنوك من تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ معلوماتها
19/08/2019   2:53 م

“النقد” تحذر التجار والمتعاقدين مع البنوك من تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ معلوماتها

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حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” التجار والمتعاقدين مع البنوك والمصارف لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، من تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل معلوماتها السرية.

وأشارت المؤسسة في تعميم أصدرته إلى أنها لاحظت قيام بعض التجار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها ومعلوماتها السرية، في مخالفة لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان ومبادئ حماية عملاء المصارف.

وأكدت أن على البنوك والمصارف العاملة في المملكة التأكيد على المتعاقدين معها لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، بعدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل معلوماتها، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التعاقدية بين البنك والتاجر.وفق “أخبار 24”.

“النقد” تحذر التجار والمتعاقدين مع البنوك من تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ معلوماتها

أخبار محلية
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