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اخبار رياضية > “STC” تعلن عدم الاستمرار في اتفاقية نقل ورعاية الدوري السعودي “لعدم جدواها تجاريا”
19/08/2019   2:52 م

“STC” تعلن عدم الاستمرار في اتفاقية نقل ورعاية الدوري السعودي “لعدم جدواها تجاريا”

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قررت شركة الاتصالات السعودية “STC” عدم الاستمرار في اتفاقية النقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية للدوري السعودي للمحترفين، الموقعة مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت الشركة إلى أن القرار جاء نظراً لعدم جدوى الاتفاقية تجاريا في ظل التطورات المتعلقة بآلية النقل التلفزيوني والرقمي، مشيرةً إلى أنها تعمل حاليا على إنهاء تلك الاتفاقيات، بعد انتهاء المفاوضات مع هيئة الرياضة واتحاد كرة القدم بهذا الشأن.

وأكدت الشركة في بيان أنه لا يُتوقع أن يكون للقرار أثر مالي جوهري.

وكانت الشركة وقعت في أغسطس 2018 اتفاقية لرعاية الدوري السعودي ونقله تلفزيونياً ورقمياً لمدة 10 أعوام، تبدأ مع انطلاقة موسم عام (2019/2018)، بمقابل سنوي 660 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.

“STC” تعلن عدم الاستمرار في اتفاقية نقل ورعاية الدوري السعودي “لعدم جدواها تجاريا”

اخبار رياضية
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