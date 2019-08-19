مصرع مواطن وإصـابة زوجته وابنتيه في حـادث مروري مروع بتركيا

لقي مواطن سعودي مصرعه وأصـيبت زوجته وابنتيه بإصـابات مختلفة أمس (الأحد)، بعد تعرضهم لحـادث مروري في مدينة يلوا بتركيا.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المواطن المتوفى يعمل معلماً بالمدينة المنورة، ويدعى أحمد الأحمدي، مبينة أن مركبته التي كان يستقلها اصطدمت بشاحنة، ما أسفر عن وفاته في الحال وإصـابة زوجته وابنتيه لينقلن لأحد المستشفيات، ولا زلن يتلقيّن العلاج فيه، وحالتهم مستقرة.
وأشارت المصادر إلى أن قنصلية المملكة لدى اسطنبول تتابع الحـادثة، والحالة الصحية للمصـابين، وتعكف على إنهاء إجراءات ترحيل جـثمان الأحمدي إلى المملكة.