كشفت إدارة الأمن العام، أمس (الأحد)، عن عدد القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ١٠/١٢ إلى ١٦ /١٢ /١٤٤٠هـ، حيث تم التعامل مع 8271 شخصاً في 7462 قضيةً مختلفةً و809 مخالفات للأنظمة.
وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المسكرات والمخدرات؛ 341 قارورة و44 برميلاً و5 جراكل و9354 حبةً مخدرةً و32.24 حشيش و 21.9 قات، إلى جانب ضبط 43 مسـدساً و5 رشـاشات و5 بنادق نارية و2 بندقية هوائية و1710 ذخائر حية و40 سـلاحاً أبيضَ.
كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المركبات، عدد 224 مركبة مسروقة و171 مركبة مطلوبة و164 مركبة بدون إثبات ملكية و500 مخالفة للأنظمة.
وفق “أخبار 24”.