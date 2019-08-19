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أخبار محلية > القوات السعودية والجيش اليمني يحرران جبلَي طيبان وأم نعيرة بمران في صعدة باليمن
19/08/2019   8:35 ص

القوات السعودية والجيش اليمني يحرران جبلَي طيبان وأم نعيرة بمران في صعدة باليمن

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تمكّن الجيش اليمني خلال اليومين الماضيين، من تحرير جبلَي طيبان وأم نعيرة بمران في محافظة صعدة قرب معقل عبدالملك الحـوثي، وذلك بدعم من اللواء 18 ووحدات المظليين والقوات الخاصة السعودية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة الهجوم العسكري الذي تم تنفيذه ليلاً عبر 6 من أصل 8 محاور على الحـوثيين في منطقتي الحصامة والظاهر بالمحافظة.

كما استعادت قوات الشرعية اليمنية قريتي قمبورة والمبرك، إضافةً إلى تحرير قرية خشبان وعدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، وذلك وفقاً لما أكّده قائد اللواء الثالث بحرس الحدود اليمني هايل القشائي.

وأضاف القشائي أن القوات تمكّنت من قطع خطوط إمداد الحـوثيين إلى أغلب مواقعها في جبل النار، حيث أسفرت تلك المعارك عن سقوط قـتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات تابعة لهم.وفق “أخبار 24”.

 

القوات السعودية والجيش اليمني يحرران جبلَي طيبان وأم نعيرة بمران في صعدة باليمن

أخبار محلية
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