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أخبار محلية > “السعودية للكهرباء” تعتذر لانقطاع الخدمة عن بعض المشتركين بالليث جراء العاصفة المطرية
19/08/2019   8:34 ص

“السعودية للكهرباء” تعتذر لانقطاع الخدمة عن بعض المشتركين بالليث جراء العاصفة المطرية

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قدمت الشركة السعودية للكهرباء، اعتذاراً لمشتركيها المتأثرين من انقطاع الخدمة جراء سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء على طريق الساحل جنوب محافظة الليث؛ بسبب العاصفة المطرية القوية.

وأوضحت الشركة أن فرقها الميدانية أعادت الخدمة لبعض المشتركين، كما أنه جارٍ استكمال أعمال المعالجة وإعادتها للبقية بأسرع وقت ممكن.

ودعت الشركة، مرتادي طريق الساحل جنوب الليث إلى توخي الحيطة والحذر جراء سقوط بعض أعمدة نقل الكهرباء؛ بسبب العاصفة المطرية القوية.وفق “أخبار 24”.

وكانت قد تسببت الرياح الشديد المثیرة للأتربة التي تشھدھا بعض محافظات منطقة مكة المكرمة في سقوط 29 عموداً لتوزيع الكھرباء بمحافظة اللیث.

“السعودية للكهرباء” تعتذر لانقطاع الخدمة عن بعض المشتركين بالليث جراء العاصفة المطرية

أخبار محلية
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