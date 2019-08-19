طفلة مصرية تذبـح شقيقتها الصغرى وتحاول إخفاء جريمتها.. والسبب صادم

أقدمت طفلة مصرية تبلغ من العمر 13 عاماً على التخلص من شقيقتها (5 سنوات)، وذبحـتها بسكين في إحدى المناطق المهجورة بمركز بلقاء في محافظة الدقهلية؛ بسبب الغيرة.
وتشير التفاصيل إلى أن والد الطفلتين أبلغ نجلته الكبرى بالذهاب لشراء بعض احتياجات المنزل، قبل أن يعود بعدها ويكتشف عدم وجود ابنته الصغرى.
وحاولت ابنته الكبرى تضلليه من خلال إدعائها أن شقيقتها خرجت وذهبت إلى منزل جدتها، قبل أن يواصل البحث عنها حتى وجدها مذبـوحة بسكين وملقاة في منطقة مهجورة بالقرية.وفق “أخبار 24”.
واعترفت الشقيقة الكبرى بارتكاب الواقعة مع استمرار التحقيق معها من قبل الشرطة، حيث أرجعت سبب إقدامها على تلك الجـريمة إلى الغيرة وتفضيل والدها لشقيقتها وقيامه بتدليلها، حيث استغلت خروجه واصطحبت شقيقتها إلى المنطقة المهجورة وذبحـتها.