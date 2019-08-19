“تعليم المهد” يحمل المقاول المسؤولية عن سرقة 45 جهاز تكييف من مدرسة ثانوية

حملت إدارة تعليم محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، المقاول المسؤول عن المدرسة التي تعرضت لسرقة مكيفاتها أول أمس (السبت)، مسؤولية عدم حماية المدرسة، مؤكدة أن المبنى في عهدة المقاول بسبب عدم اكتمال المشروع المقرر تسليمه نهاية محرم المقبل.
وأشار مدير الإعلام التربوي بتعليم المهد عايض الوسمي، وفقاً لـ “عكاظ”، إلى أن ما تعرض له مبنى ثانوية عمر بن بالخطاب بالمحافظة خارج نطاق مسؤولية إدارة التعليم، ويتحمل مسؤوليته المقاول المسؤول عن المشروع.
وقام مجهولون بسرقة 45 جهاز تكييف “اسبليت” جديد، تقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف ريال، حيث أدى تساقط 29 مكيفاً منها على أحد الطرق الصحراوية إلى كشف عملية السرقة.