6 أطعمة ومشروبات ينصح بعدم تناولها على الإفطار لخطورتها.. تعرف عليها

حذر مختصون في مجال الصحة والتغذية، من تناول بعض الأطعمة والمشروبات مع وجبة الإفطار في الصباح، وأبرزها حلوى “الدونت”؛ بسبب احتوائها على سعرات حرارية تتراوح عددها بين 300 و550، ما يزيد من ارتفاع منسوب السكر بـدم الإنسان.
وتضمنت الأطعمة التي حذر منها المختصون وفقاً لموقع “hanshureddy “، بسكويت النقانق لإمكانية تسببه في ارتفاع كبير بضغط الـدم لما يحتوي عليه من كلوريد الصوديوم.
وشملت قائمة الأطعمة والمشروبات خلط القهوة بـ”المسحوق المبيض”، لأنها تزيد من عرضة الإصـابة بعدة اضطرابات مثل الأزمات القلبية والكوليسترول، وكذلك الحبوب المخلوطة بالحليب لأنها تضم نسباً مرتفعة من السكر.وفق “أخبار 24”.
ونصح المختصون بعدم تناول خبز البيغل مع الجبن في الصباح لأنها تثقل الجهاز الهضمي كما أنها على نسبة مرتفعة من الغلوتين، إلى جانب عدم تناول عصائر الفواكه خلال فترة الصباح والاكتفاء بتناول الفاكهة بشكل طبيعي.