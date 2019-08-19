القبض على أحد المتورطين في الاعتداء على امرأة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في جازان

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، القبض على أحد المتورطين في واقعة الاعتداء على امرأة بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي.
وأوضح المتحدث أن شرطة المنطقة باشرت الواقعة وتواصلت مع المرأة المعتدى عليها وهي مقيمة بهوية زائر من الجنسية اليمنية، وتم أخذ ما لديها من معلومات، ومن ثم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري.
ولفت إلى أنه جرى تحديد هوية أحد المتورطين في الواقعة وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه بعد محاولته التخفي عن قبضة رجال الأمن بهروبه من منزل أسرته الذي يقيم فيه.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه الحـادث لا يزال محل المتابعة الأمنية للقبض على جميع المتورطين بالاعتداء، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، والعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة.