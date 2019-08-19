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أخبار محلية > ولي العهد يجري اتصالين برئيس المجلس السيادي وقيادي بقوى الحرية في السودان
19/08/2019   8:31 ص

ولي العهد يجري اتصالين برئيس المجلس السيادي وقيادي بقوى الحرية في السودان

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أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الأحد)، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.

وعبر ولي العهد خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية.

وجرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع السبت.

وأشار إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنياً التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.

كما أجرى ولي العهد، اتصالين هاتفيين برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، معبراً عن تقديره للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية.وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يجري اتصالين برئيس المجلس السيادي وقيادي بقوى الحرية في السودان

أخبار محلية
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