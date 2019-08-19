أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة هذا العام الذي أقره مجلس الوزراء، سيفتح آفاقاً تربويةً جديدةً ويضيف توسعاً كبيراً في رياض الأطفال، بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.
وأوضح أن المشروع سيتم وفقَ حزمة من الإجراءات والتنظيمات الإدارية التي وضعتها الوزارة لضمان جودة التطبيق، بما يؤثر إيجاباً في تحسينِ نواتجِ التعلُّم، ويحقق متطلبات النمو لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في هذه المرحلة.
وأضاف أن الوزارة انتهت من تهيئة البنية التحتية للتوسعِ في رياض الأطفال بدعمٍ سخي من الدولة، بما يتيح استثمار الإمكانات المتوفرة في المدارس بمبادرة الطفولة المبكرة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 95% بحلول 2030، بدلاً من 17% حالياً.وفق “أخبار 24”.
معالي #وزير_التعليم د.حمد آل الشيخ:
مدارس #الطفولة_المبكرة ستفتح آفاقاً تربوية جديدة، وترفع نسبة الالتحاق في #رياض_الأطفال من 17% في الوقت الحالي إلى 95% في عام 2030، بما يؤثر إيجاباً في تحسين #نواتج_التعلم ويحقق متطلبات النمو لأبنائنا في هذه المرحلة. #قناة_عين pic.twitter.com/SPr3Qpd3sk
— قناة عين (@iEN_tv) ١٨ أغسطس ٢٠١٩