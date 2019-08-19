“سكني” يحقق 50% من مستهدفاته هذا العام.. ويعفي 71 ألف مسكن من الضريبة

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان في تقرير له، تحقيق أكثر من 50% من مستهدفاته لهذا العام حتى الآن، بتقديم 200 ألف خيار سكني وتمويلي للأسر المستفيدة، بزيادة 130% في عدد المستفيدين، حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
واستعرض التقرير أعمال التنفيذ والبناء في 55 مشروعاً سكنياً تُبنى بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير نحو 100 ألف وحدة سكنية، في مختلف مناطق المملكة، وهي مجمعات سكنية مزودة بالخدمات والمرافق، توفر لساكنيها بيئة متكاملة.
وأصدر “سكني” أكثر من 71 ألف شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، حتى نهاية شهر يوليو الماضي، منها 44700 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و16 ألفاً من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، و10400 شهادة إعفاء لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 40 مشروعاً نفذتها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات الجاهزة للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتشهد إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات، وتتميز بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وسفلتة الطرق ومسطحات خضراء وحدائق ومرافق خدمية عامة.
ويستهدف “سكني” في عام 2019، تسهيل تملّك 200 ألف أسرة سعودية للسكن عن طريق أحد الحلول السكنية والتمويلية باختيار وحجز الوحدات الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة وغيرها من الحلول المتوفرة.