وزير التعليم: مقترحات لائحة الوظائف ستكون محل اهتمام.. ونقلة كبيرة هذا العام في تطبيقها

توقع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أن يكون العام القادم شاهداً على نقلة كبيرة في تطبيقِ لائحة الوظائف التعليمية وسُلّمِ الرواتب الجديد، رغبة في تحسين الأداء وتحقيق الرضا الوظيفي.
وأضاف، خلال كلمته في حفل المعايدة بالوزارة، أن جميع الرؤى والمقترحات والملاحظات التي تلقتها الوزارة بشأن مواد اللائحة ستكون محل اهتمام اللجانِ المكونة لاستكمال ترتيبات تطبيق اللائحة قبل دخولها مرحل التنفيذ التي حددها مجلس الوزراء.
وتطرق آل الشيخ إلى أن هذا العام سيشهد تحولات كبرى على خارطة التعليم يمتد أثرها لسنوات قادمة، نطمحُ من خلالها إلى تحقيقِ أولويات استراتيجية تُسهم في بناء الإنسانِ وتدعم مسيرةَ العملِ التعليمي.وفق “أخبار 24”.