أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، اليوم الأحد، استمرار إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على بطولة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
وقال خلال حفل تدشين البطولة لموسم 2019/2020، إنها التسمية التي نعتز بها جميعاً، كجزء بسيط من تقدير ومحبة نُكِنُّها كرياضيين لسموه، مشيراً إلى آخر ما قدمه الأمير محمد بن سلمان، من دعم سخيّ بقيمة 1.64مليار ريال لكافة أندية الدوري.
وأعلنت هيئة الرياضة ولأول مرة عن إطلاق منصة GSA.Live على الأجهزة الذكية للاستمتاع بمشاهدة المباريات والملخصات والتحليلات، كما سيكون هناك 28 كاميرا وأكثر في الملعب، لنقل تليفزيوني عالي الجودة، مع إضافة خاصية الإحصائيات والأرقام خلال المباريات.
وأنشأت الهيئة منصة إلكترونية موحدة لبيع التذاكر تخدم الأندية والجماهير معا، كما تعمل على تحقيق انسيابية الدخول والخروج في الملاعب، بتطوير 284 بوابة إلكترونية، في 5 ملاعب رئيسية، وتطوير 10 ملاعب لتكون بمستوى الحدث في استضافتها للمنافسات، كما طُورت 54 نقطة بيع للمطاعم والمقاهي، وسيتم تطوير 51 نقطة إضافية.
وعلى مستوى اللوائح كشفت الهيئة عن تشكيل لجنة لحوكمة قطاع كرة القدم، واستحداث لائحة الاستثمار، مع تحديث 22 لائحة، والسماح بفتح أندية خاصة، كما تشهد البطولة 16 رئيسا منتخبا لأول مرة.
وفق “أخبار 24”.