اندلع حريق ضخم في محطة وقود بحي المروج في تبوك، ارتفعت على إثره ألسنة اللهب والدخان عالياً، فيما باشر رجال الدفاع المدني موقع الحريق وعملوا على إخماده، ومنع ضرره عن المباني المجاورة.
وأوضح الدفاع المدني أن الحريق اندلع في صهريج بنزين متوقف داخل المحطة، مشيراً إلى أن الحريق تسبب في تضرر عدد من المركبات المتوقفة بجوار المحطة.
وأظهرت مقاطع فيديو عديدة الحريق الكبير الذي شبّ في المحطة، والذي شُوهد من مسافة بعيدة، مع دخان كثيف ونيران انتشرت في المكان بشكل خَطِر.
وبيّنت المقاطع رجال الدفاع المدني مع آلياتهم المجهزة وقد انتشروا في المكان، وسُمع دوي مركباتهم، وهم يعملون على إخماد الحريق ومنع امتداده خارج المحطة، خاصة في ظل وجود مبانٍ سكنية مجاورة.
وفق “أخبار 24”.