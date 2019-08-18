كشفت اللجنة المنظمة لموسم الطائف أن عدد زوار الفعاليات الأربعة الرئيسة بلغ أكثر من 750 ألف خلال أول عشرة أيام فقط، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.
وكانت اللجنة المنظمة أعلنت عن أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مواقع رئيسة هي سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، وسادة البيد، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة مثل ماراثون الألوان والجولات السياحية ومهرجان التسوق.
ويسعى موسم الطائف إلى إبراز مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، وإبراز عمقها الحضاري والتاريخي، وتنوعها الثقافي والفني، بالإضافة إلى التفاعل مع المجتمع المحلي بتوفير الفرص الوظيفية الموسمية، والفرص الإستثمارية لرواد الأعمال والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفق “أخبار 24”.