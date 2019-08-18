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أخبار محلية > شرطة الرياض تُطيح بتشكيل عصابي أطلقوا النار على وافدَين وسلبوا مركبتيهما ومبلغ 80 ألف ريال
18/08/2019   8:22 م

شرطة الرياض تُطيح بتشكيل عصابي أطلقوا النار على وافدَين وسلبوا مركبتيهما ومبلغ 80 ألف ريال

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي اعتدوا على وافدين وسلبوا مركبتيهما ومبلغ 80 ألف ريال، وأصابوهما بإطلاق النار عليهما.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا في مساء الخميس الماضي بشأن اعتداء مُسلح على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي تجاوز 80 ألف ريال وكمية من بضاعة التبغ، بعد إصابتهما بأعيرة نارية من مسدس وذلك بحي بدر جنوب العاصمة الرياض.

وأضاف المتحدث أن المتابعة الأمنية، قادت للقبض على الجناة، واتضح أنهم أربعة مواطنين ويمني، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

واعترف المتهمون بما نُسب لهم، وضبط بحوزتهم السلاح الناري المستخدم في واقعة السطو على الوافدين، بالإضافة إلى المركبتين المسلوبتين ومبلغ مالي، كما اتضح تورط أحدهم في ارتكاب حـادثة سلب مبلغ 155 ألف ريال في 25 ذي القعدة الماضي، فجرى إيقافهم لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.

شرطة الرياض تُطيح بتشكيل عصابي أطلقوا النار على وافدَين وسلبوا مركبتيهما ومبلغ 80 ألف ريال

أخبار محلية
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