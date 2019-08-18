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اخبار رياضية > مصادر: النصر يرفض تسليم كأس دوري العام الماضي لعرضه في حفل التدشين اليوم
18/08/2019   8:19 م

مصادر: النصر يرفض تسليم كأس دوري العام الماضي لعرضه في حفل التدشين اليوم

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ذكرت مصادر أن إدارة نادي النصر اعتذرت عن تسليم كأس دوري محمد بن سلمان الذي فاز به النادي في الموسم الماضي، لعرضه في حفل تدشين النسخة الجديدة من الدوري المقام الليلة.

وبررت إدارة النصر اعتذارها عن تسليم الكأس، وفقاً لـ “الرياضية”، بحجة أنه “ملك للنادي” ولن يتم التنافس عليه مجدداً، فيما لا تزال المحاولات جارية لإقناع إدارة النصر، أو استخدام النسخة الاحتياطية.

يُذكر أن جدة ستشهد اليوم الأحد حفل تدشين الموسم الجديد للدوري السعودي للمحترفين، تحت رعاية رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

مصادر: النصر يرفض تسليم كأس دوري العام الماضي لعرضه في حفل التدشين اليوم

اخبار رياضية
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