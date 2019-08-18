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أخبار محلية > فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية “رقيب ووكيل رقيب” بقوات الطوارئ الخاصة
18/08/2019   8:20 م

فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية “رقيب ووكيل رقيب” بقوات الطوارئ الخاصة

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أعلنت قيادة قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية (رقيب، وكيل رقيب) لحاملي شهادة البكالوريوس ودبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية بدراسة تزيد عن سنتين وستة أشهر.

وأوضحت أنه سيتم بدء استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم الموافق 21/12/1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة، فهي حاسب آلي، علاقات عامة وإعلام، محاسبة ومالية، قانون، علم النفس، علم الاجتماع، لغة إنجليزية، خريجو الكليات التقنية جميع التخصصات.وفق “أخبار 24”.

وحددت قيادة قوات الطوارئ الخاصة عدة شروط للقبول منها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم خارج المملكة، وألا يقل العمر عن 17 ولا يزيد عن 30 سنة، وألا يقل الطول عن 170 سم، وألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

كما تضمنت الشروط ألا تكون للمتقدم خدمة سابقة بأي جهة حكومية، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات، مع ضرورة تحري الدقة وصحة المعلومات عند إدخال البيانات حتى لا يتم الاستبعاد من التقديم.

فتح باب القبول والتسجيل للرتب العسكرية “رقيب ووكيل رقيب” بقوات الطوارئ الخاصة

أخبار محلية
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