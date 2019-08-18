سيدة أردنية تضع قطعة “حشيش” في سيارة زوجها وتبلغ الأمن عنه

لجأت سيدة أردنية إلى حيلة غريبة للتخلص من زوجها، حيث وضعت له مخدرات في سيارته وأبلغت عنه الجهات الأمنية، فيما كشفت التحقيقات أمرها وتم توقيفها.
وروت مصادر مطلعة -وفقا لوسائل إعلام أردنية- تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن الزوجة جلبت قطعة حشيش من أحد المروجين ووضعتها أسفل مقعد مركبة زوجها، وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات للتخلص منه.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الزوج شرق عمان وضبطت قطعة الحشيش، وأسفر التحقيق معه والتحريات عن التوصل إلى أن الحادث كيدي ومدبر من قبل الزوجة فجرى استدعاؤها على الفور.وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أنه خلال التحقيق مع الزوجة أقرَّت بالتنسيق مع أحد الأشخاص، للإيقاع بزوجها لإدخاله السجن والتخلص منه.
من جانبه، أمر مدعي عام أمن الدولة الأردني بتوقيف السيدة واتخاذ الإجراء اللازم معها حسب الاختصاص.