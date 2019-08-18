البداية بأكاديميتين للموسيقى والتراث.. وزير الثقافة يوجه بتأسيس “أكاديميات الفنون” بالمملكة

وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بتأسيس أكاديميات للفنون بالمملكة، وأن تكون البداية بإنشاء أكاديميتين، واحدة متخصصة في الموسيقى، والأخرى في التراث والفنون التقليدية والحرف.
وقال وزير الثقافة إن إنشاء هذه الأكاديميات يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، والمساهمة في بناء وتنمية الإنسان، والاستثمار في القدرات وتأهيلها لتكون رافداً للقطاع الثقافي في المملكة، الذي يحظى بدعم غير محدود من قيادة المملكة.
وأوضح أن المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة وبالمواهب والإنتاج الفني، لافتاً إلى أن أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل الأكاديمي لها داخل المملكة.وفق “أخبار 24”.
وستبدأ الأكاديمية المتخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف، استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020م مستهدفةً 1000 طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى، فيما ستبدأ الأكاديمية الخاصة بالموسيقى بداية عام 2021م، وتستهدف 1000 طالب ومتدرب.