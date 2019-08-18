رسم أبناء وبنات المملكة لوحة إنسانية فريدة بالبذل والعطاء، من خلال انتشارهم بين حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1440، وتفانيهم في خدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم المختلفة بترحاب وسعة صدر.
وأظهر مقطع فيديو مشاهد أبطالها عدد من شبان وفتيات المملكة المتطوعين ضمن مبادرة “مسك المشاعر”، التي نظمتها مؤسسة مسك الخيرية، حيث انخرط هؤلاء في تقديم المساعدات للحجاج، سواء بنقل أمتعتهم، أو إيصالهم إلى أماكن سكنهم التي ضلّوا الطريق إليها، أو بدفع مقاعدهم المتحركة، وغير ذلك.
ومعظم هؤلاء الشباب المتطوعين من خريجي وطلاب جامعات المملكة والمبتعثين، وجاء تطوعهم للاستفادة من فترة إجازتهم الصيفية بما يعود بالنفع على الحجاج بجنسياتهم المختلفة.
وعبر عدد من الحجاج في الفيديو عن عظيم امتنانهم وتقديرهم للمساعدات الكبيرة التي قدمها لهم هؤلاء الشباب، رافعين أكف الدعاء لهم أن يتقبل المولى عز وجل منهم هذا العمل وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم.
وفق “أخبار 24”.