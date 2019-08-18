أظهر مقطع فيديو مشاهد من مكان وقوع حادِثة إطلاق النار على مواطنين سعوديين بأحد المقاهي مؤخراً في منطقة شيشلي بمدينة إسطنبول في تركيا.
وبدا في الفيديو الذي نشره موقع “RUPTLY” الإخباري عدد من رجال الشرطة التركية وهم يباشرون الموقع لرفع الأدلة، والتقاط الصور الفوتوغرافية للموجودات بالموقع، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها الشرطة التركية حول الحادث.
يذكر أن سفارة المملكة بتركيا كانت قد أصدرت بياناً أشارت خلاله إلى تعرض مواطنين لاعتداء مسلح من قبل مجهولين؛ نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين بإسطنبول لأخذ الحيطة والحذر.
وفق “أخبار 24”.