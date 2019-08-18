“الداخلية الكويتية” تضبط صاحبة “فيديو التعدي على الذات الإلهية”

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو انتشر خلال الأيام الماضية، وهي تتلفظ بكلام اعتُبر تعدياً وتطاولاً على الذات الإلهية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة في بيان لها، إنه فور تلقيها بلاغاً بالواقعة، قامت الإدارة المختصة بالبحث والتحري عن صاحبة الفيديو المتداول، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.
وأكدت الإدارة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالتعدي على الذات الإلهية، أو الدين الإسلامي.
وكانت الإدارة ذكرت في بيان سابق أن إدارة الجرائم الإلكترونية تعرفت على هوية السيدة بعد عمليات بحث وتحرٍّ، ويجري البحث عنها لضبطها وتحويلها لجهة الاختصاص.وفق “أخبار 24”.