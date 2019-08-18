“الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار رعدية ونشاط للرياح على عدد من مناطق المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، عدة تنبيهات بتكون سحب رعدية وهطول أمطار، وحدوث نشاط في الرياح السطحية في عدد من مناطق المملكة.
ونبّهت الأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في الرؤية، وسيول، في منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، على أن تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء.
وأصدرت تنبيهاً متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في الرؤية، في منطقة مكة المكرمة، تشمل الجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وتبدأ الحالة عند الساعة 12 ظهراً، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وقالت الأرصاد في تنبيه متقدم إن منطقة جازان ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وسيول، وتشمل الحالة محافظات الريث، وفيفاء، وهروب، وأن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى السادسة مساءً.وفق “أخبار 24”.
وتضمنت التنبيهات، تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية، وسيول، تشمل كلا من أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.