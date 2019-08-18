نقابة السيارات: الفيديو المتداول لسائق حافلة حجاج في حالة غير طبيعية لا يتبع أساطيلنا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لقائد حافلة نقل حجاج يقوم بتصرفات غير طبيعية قد تعرض حياة الركاب للخطر.
وأظهر المقطع قائد الحافلة وهو يقود على أحد الطرق السريعة، ويبدو على تصرفاته أنه غير سوي، فيما يدور نقاش واسع بينه وبين الحجاج الذين ينقلهم.
من جانبها، أكدت النقابة العامة للسيارات (المشرفة على شركات ومؤسسات نقل ضيوف الرحمن) أن مقطع الفيديو المتداول يعود لحافلة لا تمت بأي صلة لأيٍّ من أساطيل حافلات شركات ومؤسسات النقل المنضوية تحت مظلتها.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هناك إجراءات احترازية متبعة في اختبار السائقين العاملين في موسم الحج، سواء كانوا من خارج المملكة أو من داخلها، للتأكد من سلامة السائق وعدم تعاطيه المخدرات، مشددةً على أنه لا يُسمح لأي سائق بالعمل دون أخذ قسط من الراحة لا تقل عن 10 ساعات يومياً.