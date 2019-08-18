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أخبار محلية > أمانة العاصمة المقدسة توضح ملابسات فيديو نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ وتغرّم المخالف
18/08/2019   1:36 م

أمانة العاصمة المقدسة توضح ملابسات فيديو نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ وتغرّم المخالف

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أوقعت أمانة العاصمة المقدسة غرامات بحق أحد المطابخ بحي الشرائع بمكة المكرمة، على خلفية مقطع فيديو متداول أظهر عمالة تقوم بإنزال لحوم من شاحنة تحمل شعار إحدى شركات اللحوم الوطنية إلى المطبخ.

وقالت الأمانة إنها بعد أن تلقت بلاغاً بالواقعة، قام فريق من بلدية الشرائع الفرعية بالوقوف على الموقع، حيث اتضح وجود اتفاقية موقعة بين صاحب المطبخ وإحدى المؤسسات الخيرية للقيام بتقطيع لحوم نسك الحجاج إلى أجزاء صغيرة وإعادتها إلى شاحنة اللحوم؛ وذلك لغرض توفيرها للإعاشة.

وأضافت البلدية في بيان، أنه نظراً لكون هذا النشاط مخالفًا للمصرح به فقد تم إيقاع الغرامات البلدية بحق المطبخ المذكور وفقًا للأنظمة والتعليمات.وفق “أخبار 24”.

وكان أحد المواطنين صور مقطع فيديو إنزال اللحوم أمام المطبخ وأبلغ الأمانة بالواقعة عبر حسابها بموقع “تويتر”، حيث ردت عليه الأمانة بأنها أحالت البلاغ للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أمانة العاصمة المقدسة توضح ملابسات فيديو نقل لحوم الأضاحي لأحد المطابخ وتغرّم المخالف

أخبار محلية
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