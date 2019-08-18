طالب المدير الفني للنادي الأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لاعبي الفريق بالتركيز ومضاعفة الجهود للانطلاق بقوة في المشوار المحلي والمنافسة على اللقب.
وبدأ برانكو الحصة التدريبية للفريق أمس (السبت) باجتماع مع اللاعبين، أكد خلاله أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز في أول مباراة بالدوري.
وقدم المدير الفني الكرواتي شرحا للبرنامج التدريبي والفني الذي سيسير عليه الفريق، قبيل أيام من مواجهة الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين أمام فريق العدالة والمقررة الخميس المقبل.
حضر التدريب المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأمير منصور بن مشعل، ورئيس مجلس إدارة النادي المهندس أحمد الصائغ.
وفق “أخبار 24”.