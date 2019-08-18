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اخبار رياضية > الهلال يمهل فلامنجو 48 ساعة للرد على عرض الـ9.5 مليون دولار
18/08/2019   1:33 م

الهلال يمهل فلامنجو 48 ساعة للرد على عرض الـ9.5 مليون دولار

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قررت إدارة نادي الهلال وضع حد لمماطلة نادي فلامنجو تجاه العرض المقدم للمحترف الكولومبي جوستافو كويلار وذلك بإمهال النادي البرازيلي 48 ساعة للرد أو الانسحاب من الصفقة وإغلاق هذا الملف نهائيا.

وقالت مصادر مطلعة بأن العرض الهلالي الأخير وصل إلى 9.5 مليون دولار.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن صفقة الكولومبي ستكون على حساب المدافع الإسباني البرتو بوتيا، وفي حال فشلت فإن بوتيا سيكمل عقد الأجانب السبعة بالإضافة إلى الكوري جانج هيون سو والبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندري كاريلو والفرنسي بافيتمبي غوميز والسوري عمر خربين.

ومن جانب آخر أكد مصدر طبي بنادي الهلال أنه يجري تحضير اللاعب محمد البريك ليكون جاهزا للمشاركة في إياب دور الثمانية الآسيوي أمام الاتحاد في 17 من سبتمبر (أيلول) المقبل بالرياض. وعلى صعيد الفريق الأول استأنف اللاعبون تدريباتهم بعد الراحة التي منحت لهم يومي الخميس والجمعة حيث يتأهب الفريق لمواجهة أبها مساء الجمعة المقبل في افتتاحية مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يمهل فلامنجو 48 ساعة للرد على عرض الـ9.5 مليون دولار

اخبار رياضية
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