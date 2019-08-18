غالب يطالب بفسخ العقد .. المدلج: لن نجبره

أوضحت المصادر، بأن إبراهيم غالب، لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم، طلب من إدارة ناديه فسخ العقد، بعد 52 يوما من إبرامه، تزامنا مع غيابه عن التدريبات لليوم الرابع تواليا دون عذر، لتحاول الإدارة حل المشكلة بينهما عبر الاتصال به في هاتفه المحمول دون أن يرد عليها.
وانضم غالب، إلى الفيصلي قادما من نادي النصر، في الـ26 من حزيران (يونيو) الماضي، وانتظم في معسكره الخارجي الذي احتضنته سلوفينيا، قبل أن يتغيب اللاعب عن التدريبات عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك بعد الخلاف بين الطرفين الذي يسبق ديربي المجمعة السبت المقبل في افتتاحية الدوري السعودي للمحترفين. من جانبه، أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، لـ”الاقتصادية”، أن اللاعب غاب عن تدريبات الفريق المعتادة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وقال “الجهاز الإداري استغرب عما بدر منه، وتم الاتصال به لكنه لم يتجاوب معها، وأتمنى أن يكون بخير وصحة وعافية”.
وتابع “تواصلت إدارة الفيصلي مع وكيل أعماله فيصل الشبرمي، الذي نقل لنا رغبة اللاعب في فسخ عقده مع النادي وذلك لظروفه الخاصة، وعطفا على انتهاجنا الاحترافية والعمل المنظم في مثل تلك الحالات المتعلقة بالعقود، رأينا وبعد الاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على طلبه لكن بعد تسلم قيمة العقد عندما وقع اللاعب مع النادي وهذا ما تم نقله للشبرمي، الذي نشكره على تعاونه مع النادي لكن طالما أن الأمر يتعلق برغبة اللاعب فلا نستطيع أن نجبره على الاستمرار مع الفريق متمنين له دوام التوفيق في مستقبله، وهذا ما تعودنا عليه في الفيصلي، وحال تراجعه ستطبق عليه اللائحة الداخلية للنادي والضوابط المترتبة على غيابه دون النظر لاسمه”. ميدانيا، عاود الفيصلي، تدريباته بعد المباراة الودية التي كسبها أمام الرائد 3/ 1، حيث أدى اللاعبون الذين لعبوا بشكل أساسي تمارين استرجاعية تحت إشراف فلافيو ترافيزان، مدرب اللياقة. وفرض المدرب البرازيلي شاموسكا، فقرات تكتيكية في مساحات صغيرة تنوعت بين اللعب من لمسة واحدة والضغط على حامل الكرة.
وكان الفيصلي، قد أزاح الستار عن أطقمه الجديدة للموسم الجديد بثلاثة ألوان على رأسها العنابي، بتصنيع من شركة أديداس.