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اخبار رياضية > مصادر: الأهلي والاتحاد يتنافسان على ضم السوري جهاد الحسين
18/08/2019   1:28 م

مصادر: الأهلي والاتحاد يتنافسان على ضم السوري جهاد الحسين

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كشفت مصادر عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب السوري جهاد الحسين، وذلك في ظل رغبة نادي الاتحاد في ضم اللاعب أيضاً.

وأشارت المصادر إلى وجود منافسة كبيرة بين الأهلي والاتحاد على اللاعب، حيث قدم كل فريق منهما عرضا للظفر بخدماته.

ولفتت طبقاً لـ”الوطن” إلى أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الانضمام للأهلي، مشيرة إلى أن طبيعة المفاوضات ستتضح خلال اليومين المقبلين.

من جهة أخرى، تمكن المشرف العام على الكرة بالنادي الأمير منصور بن مشعل من إنهاء الخلاف بين المدرب الكرواتي برانكو والمهاجم السوري عمر السومة، والذي نشب خلال مواجهة الهلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد الاجتماع الذي ضمهما، حيث أكد السومة استمراره في الفريق.

مصادر: الأهلي والاتحاد يتنافسان على ضم السوري جهاد الحسين

اخبار رياضية
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