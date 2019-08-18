غالب يقاطع تدريبات الفيصلي أربعة أيام

أعلنت إدارة نادي الفيصلي، السبت، تغيب إبراهيم غالب لاعب فريقها الأول لكرة القدم، عن تدريبات الفريق لليوم الرابع على التوالي، دون أن تذكر أسباب غيابه.
وكتب حساب نادي الفيصلي الرسمي في “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي: “واصل اللاعب إبراهيم غالب غيابه عن التمارين لليوم الرابع على التوالي”.
وكان غالب قد وقع مع نادي الفيصلي في يونيو الماضي قادماً من نادي النصر في صفقة انتقال حر لمدة عام قابل للتجديد.
وعلى الصعيد الميداني، عاود لاعبو «عنابي سدير» تدريباته اليوم بعد فوزه بنتيجة 3-1 على نظيره الرائد في لقاء ودي أمس ضمن إعداد الفريقين لدوري المحترفين.وفق “الرياضية”.