نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > غالب يقاطع تدريبات الفيصلي أربعة أيام
18/08/2019   8:29 ص

غالب يقاطع تدريبات الفيصلي أربعة أيام

+ = -
755

أعلنت إدارة نادي الفيصلي، السبت، تغيب إبراهيم غالب لاعب فريقها الأول لكرة القدم، عن تدريبات الفريق لليوم الرابع على التوالي، دون أن تذكر أسباب غيابه.
وكتب حساب نادي الفيصلي الرسمي في “تويتر” موقع التواصل الاجتماعي: “واصل اللاعب إبراهيم غالب غيابه عن التمارين لليوم الرابع على التوالي”.

وكان غالب قد وقع مع نادي الفيصلي في يونيو الماضي قادماً من نادي النصر في صفقة انتقال حر لمدة عام قابل للتجديد.

وعلى الصعيد الميداني، عاود لاعبو «عنابي سدير» تدريباته اليوم بعد فوزه بنتيجة 3-1 على نظيره الرائد في لقاء ودي أمس ضمن إعداد الفريقين لدوري المحترفين.وفق “الرياضية”.

غالب يقاطع تدريبات الفيصلي أربعة أيام

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885058797.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.