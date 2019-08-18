مصادر: اتجاه نحو تحمّل الدولة لضريبة شراء الأرض الأولى للمواطنين

ذكرت مصادر بوزارة الإسكان، أن الجهات المعنية تدرس إمكانية تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنين عند رغبتهم شراء الأراضي للمرة الأولى أو قيامهم بالبناء الذاتي، أو حصولهم على الإسكان التنموي.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أنه سيتم إدراج تلك الضريبة في هذه الحالة ضمن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عند شراء المسكن الأول، بما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر الشراء.
ولفتت إلى أن الضريبة التي تتحملها تلك الدولة في تلك الحالة ستكون 42.5 ألف ريال، عن كل مسكن، أو أرض تصل قيمتها إلى 850 ألف ريال، أو تتجاوزها.