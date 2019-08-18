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أخبار محلية > منفذ الوديعة يودّع حجاج اليمن المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين
18/08/2019   8:25 ص

منفذ الوديعة يودّع حجاج اليمن المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين

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ودّع جمرك منفذ الوديعة أمس (السبت)، ضيوف الرحمن من أسر شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وبّين مدير جمرك منفذ الوديعة أحمد المالكي، أنه جرى تقديم كل التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من وصولهم إلى أراضي المملكة حتى مغادرتهم إلى بلادهم وأهاليهم.

ولفت إلى أن منسوبي جمرك منفذ الوديعة ودّعوا الحجاج من ذوي وأسر شهداء الجيش الوطني اليمني المغادرين إلى دولة اليمن، بعدما جرى إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة.وفق “أخبار 24”.

منفذ الوديعة يودّع حجاج اليمن المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين

أخبار محلية
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