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أخبار محلية > “استئناف الشرقية” ترفض حكماً بحبس الخادمة صاحبة واقعة “البول” وتطالب بتغليظه
18/08/2019   8:23 ص

“استئناف الشرقية” ترفض حكماً بحبس الخادمة صاحبة واقعة “البول” وتطالب بتغليظه

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طالبت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتغليظ عقوبة صادرة من محكمة في الأحساء بحق عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية؛ عقب إدانتها في واقعة وضع كمیات من “البول” في الطعام والشراب لمخدوميها.

ورفضت محكمة الاستئناف وفقاً لـ”سبق”، الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء بحق الخادمة، والذي يقضي بسجنها ثمانية أشهر وجلدها 200 جلدة.

وكانت محكمة الاستئناف بالشرقية قد أيّدت حكماً آخر صادراً من المحكمة الجزائية بالدمام بسجن العاملة سنة ونصف السنة وجلدها 300 جلدة، بعدما ثبت قيامها بدس كميات من البول في الطعام والشراب، اللذين تعدّهما لأفراد أسرة مواطن تعمل لديه بالدمام.

“استئناف الشرقية” ترفض حكماً بحبس الخادمة صاحبة واقعة “البول” وتطالب بتغليظه

أخبار محلية
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