أحد مشاهير مواقع التواصل يصنع الشاي في “وايت مياه”.. و”إطعام” تُطالب بمحاسبته

صور أحد مشاهير مواقع التواصل مقطعاً أظهره وهو يصنع شاياً في وايت ماء ضخم بعد إضافة أكياس الشاي ثم السكر، ما أثار غضب متداوليه، فيما طالبت جمعية “إطعام” بمحاسبته لاستهتاره بالنعمة.
وبين المقطع الشاب وهو يصعد صهريجاً مليئاً بالماء ورمى فيه عدداً من أكياس الشاي، ثم أتبعها بسكب كيس كامل من السكر، ثم عمد إلى خلطه مستخدماً عصا، وكأنه يصنع شاياً في غلاية، وانتشر الفيديو في مواقع التواصل، حيث عبّر كثير عن غضبهم مما رأوا.
من جانبها أكدت جمعية “إطعام” على حسابها في تويتر أن ”سلوكيات المستهترين بالنعمة العابثين بعطايا الرحمن يجب أن تتوقف، “إطعام” تستنكر هذا السلوك المهين للنعمة، وتتطلع لعقوبات رادعة تجاه هذه الممارسات، لقد حان الوقت لسن العقوبات والغرامات على المهدرين”.وفق “أخبار 24”.