وقف وزير النقل نبيل بن محمد العامودي، اليوم السبت، على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة “إياب” التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ويستفيد من خدماتها 30 ألف حاجّ خلال موسم الحج هذا العام.
وخلال جولته التفقدية للمعرض المخصص لاستقبال المستفيدين من المبادرة، اطّلع العامودي على الخدمات المقدمة للحجاج، مستمعاً إلى شرح مفصَّل من قبل القائمين على “إياب” عن دورها في تسهيل إجراءات السفر.
وتعمل المبادرة التي تعد نقلة نوعية في عالم الطيران الخدمي، على تحسين تجربة حجاج إندونيسيا والهند وماليزيا عبر تقليل مدة الانتظار في مطاري الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.