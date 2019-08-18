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أخبار محلية > “النيابة العامة” تتولى التحقيق في واقعة اختفاء طفل مستشفى الأطفال ببريدة
18/08/2019   3:15 ص

“النيابة العامة” تتولى التحقيق في واقعة اختفاء طفل مستشفى الأطفال ببريدة

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تولت النيابة العامة التحقيق في واقعة اختفاء طفل حديث الولادة من مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث جرى تكليف فريق مختص من المحققين بمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

وقال مصدر مسؤول إن فريق التحقيق سيقف على موقع الحادثة، ويطلع على كافة تسجيلات كاميرات المراقبة في المباني القريبة والمحيطة بموقع اختفاء الطفل، والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه.

وأبان أن النيابة ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حقائق الأمور وإحاطة التحقيقات للحادثة من جميع جوانبها، والتصرف في هذا الشأن طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالقصيم أصدرت بياناً أمس الجمعة، أوضحت خلاله أن الطفل اختفى أثناء وقت الزيارة عندما كان مع ذويه بالغرفة المخصصة لوالدته بقسم التنويم، ولم يكن في غرفة الحضانة، مبينة أنها اتخذت التدابير اللازمة، وبدأت في متابعة القضية مع الجهات الأمنية المختصة.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الجهات المختصة بالقصيم فتحت تحقيقاً في الواقعة، وقامت بالرجوع لكاميرات المراقبة بالموقع، والتحقيق مع بعض العاملين بالمستشفى.

“النيابة العامة” تتولى التحقيق في واقعة اختفاء طفل مستشفى الأطفال ببريدة

أخبار محلية
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