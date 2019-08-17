خادم الحرمين وولي العهد يُوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر جوابية لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.
وقال خادم الحرمين في نص برقيته: “تلقينا برقية سموكم المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، مما مكن ضيوف الرحمن البالغ عددهم الإجمالي لهذا العام (406. 489. 2) حاجاً من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان”.
وأضاف: “وإننا إذ نشكركم جميعاً على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى جل وعلا على ما منَّ به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم”.وفق “أخبار 24”.
وقال خادم الحرمين في ختام برقيته: “قد سرنا ما لمسناه من إخلاص وتفانٍ وجهود كبيرة بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، إنه على كل شيء قدير”.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة لوزير الداخلية، شكره فيها على تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج، وأشاد فيها بالخدمات التي قُدمت لضيوف الرحمن.