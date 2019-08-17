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أخبار محلية > بعد انتهاء إجازاتهم السنوية.. المدارس تستقبل الإداريين والمشرفين التربويين غداً الأحد
17/08/2019   8:37 م

بعد انتهاء إجازاتهم السنوية.. المدارس تستقبل الإداريين والمشرفين التربويين غداً الأحد

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يوافق غداً الأحد الموافق 17-12-1440هـ، عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس وكذلك المشرفون التربويون في إدارات التعليم، بعد انتهاء إجازتهم السنوية، استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وسيعود جميع المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس يوم الأحد الموافق 24/ 12/ 1440هـ، على أن تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين نُدبوا لسد العجز “المبادرين” في مدارسهم الأساسية أو المنقولين إليها عبر حركة النقل الداخلي، يوم الأحد 2/ 1/ 1441هـ.

ومن ضمن الإداريين المداومين غداً الأحد، قادة وقائدات المدارس والوكلاء والوكيلات والمرشدون الطلابيون وأمناء مراكز التعلم، ومحاضرو ومحاضرات المختبرات ومعامل الحاسب الآلي.وفق “أخبار 24”.

بعد انتهاء إجازاتهم السنوية.. المدارس تستقبل الإداريين والمشرفين التربويين غداً الأحد

أخبار محلية
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