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أخبار محلية > “الحج” تُوضّح ملابسات “كيس حصى الجمرات” وتُحقق مع المتعهد والمترجم
17/08/2019   8:33 م

“الحج” تُوضّح ملابسات “كيس حصى الجمرات” وتُحقق مع المتعهد والمترجم

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أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه خلال وجود ضيوف الوزارة بمزدلفة لوحظت كمية محدودة من أكياس جمع الحصى لرمي الجمرات وعليها ترجمة خاطئة قد تؤدي إلى بعض اللّبس.

وأضافت أن الشيخ يوسف أستس ضيف وزارة الحج والعمرة لموسم حج هذا العام والمحاضر بندوة الحج الكبرى في دورتها الـ 44 عرض أن يقوم بتسجيل فيديو لإيضاح ذلك.

وأكدت الوزارة أنها بدأت في مساء اليوم التاسع من ذي الحجة بالتحقيق مع متعهد أكياس جمع الحصى والجهة المتعاقدة معه والمترجم، وأخذ إفاداتهم وأحالتهم لجهة الاختصاص، ووجهت بتصحيح الوضع فوراً وتحري الدقة.وفق “أخبار 24”.

“الحج” تُوضّح ملابسات “كيس حصى الجمرات” وتُحقق مع المتعهد والمترجم

أخبار محلية
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