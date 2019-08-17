وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سؤالًا إلى أحد المسؤولين العسكريين يستفسر فيه عن راتبه الشهري.
وأثناء كلمته بمؤتمر افتتاح 1300 من الصوب الزراعية، فاجأ السيسي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية اللواء محمد عبدالحي، قائلا: “أنتَ بتقبض كام؟”.
ورد عبدالحي بالقول: “بقبض 14 ألفًا و200 جنيه”، فيما أردف السيسي قائلا: “محمد لو غمض عينه يوما واحدا فقط ممكن يعمل 12 مليون جينه وأكثر”.
وأوضح أنه طالب اللواء عبدالحي بنقل مقر سكنه إلى موقع قريب من العمل حتى لا يستهلك وقودا كثيرا بسيارة الجيش، قائلا: “مش معنى إن الناس دي بتعمل مشروعات بالمليارات، إنها تاخد وتحط في جيبها… اللي يعمل كدا ملوش مكان بيننا”.
وافتتح السيسي اليوم (السبت) نحو 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من “قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية”، في منطقة الساحل الشمالي.
وفق “أخبار 24”.