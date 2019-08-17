أظهر مقطع فيديو متداول قيام شخص بإطلاق عدة طلقات نارية على صاحب ملهى ليلي ما أدى لسقوطه أرضاً، أمام أحد المحلات التجارية في وسط العاصمة الأردنية عمان.
وبدا في الفيديو حدوث مشادة بين صاحب الملهى وشخصين آخرين ليقوم أحدهما بإطلاق النار من مسدس على رِجلي صاحب الملهى الذي سقط على الأرض متأثراً بإصاباته، قبل أن يتدخل شخص ثالث ويبعد عنه مطلق النار.
وذكرت مصادر أمنية أردنية أن الجاني صاحب سوابق ومتهم في جريمة قَتل، مشيرة إلى أنه أطلق نحو 5 رصاصات على المجني عليه الذي نقل إلى المستشفى وهو في حالة سيئة.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام إنهم تلقوا بلاغاً باعتداء شخصين من ذوي الأسبقيات الجرمية، بالضرب على شخص في منطقة الصويفية، وقيام أحدهما بإطلاق عدة عيارات نارية على قدميه إثر خلافات سابقة بينهم.
وأبان أن فريقاً من إدارة البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، وتمكن من القبض على مطلق النار، ويجري البحث عن الشخص الآخر الذي كان برفقته.