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أخبار محلية > رئيس المجلس العسكري السوداني يستقبل الجبير قبل التوقيع المرتقب على الوثائق الدستورية
17/08/2019   8:30 م

رئيس المجلس العسكري السوداني يستقبل الجبير قبل التوقيع المرتقب على الوثائق الدستورية

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استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في الخرطوم اليوم (السبت)، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، الذي يترأس وفد المملكة المشارك في مراسم توقيع اتفاقية الخرطوم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق مشاركة المملكة في حفل توقيع الاتفاقية، في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة للاتفاق.

ويضم الوفد إلى جانب الوزير الجبير، كلاً من وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسين جعفر.وفق “أخبار 24”.

رئيس المجلس العسكري السوداني يستقبل الجبير قبل التوقيع المرتقب على الوثائق الدستورية

أخبار محلية
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