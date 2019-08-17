التشكيلة الآسيوية المثالية تضم 10 لاعبين من نجوم الدوري السعودي

ضمت التشكيلة المثالية للأسبوع الحالي لدوري أبطال آسيا 10 من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات إياب ثمن النهائي الآسيوي.
وضمت التشكيلة 3 لاعبين من الأهلي وهم: حسين عبدالغني وعبدالفتاح عسيري والحارس محمد العويس، ومن الهلال 3 لاعبين أيضاً وهم: يانج هون سو وياسر الشمراني وعبدالله الحافظ.
فيما ضمت القائمة لاعبَين من الاتحاد وهما: إميليانو فيتشو ورومارينيو، ولاعبَين من النصر وهما: عبدالرزاق حمدالله وجوليانو.وفق “أخبار 24”.
وتأهلت ثلاثة أندية سعودية وهي: النصر والاتحاد والهلال إلى ربع النهائي الآسيوي، حيث سيتواجه الاتحاد والهلال، بينما سيلتقي النصر مع السد القطري.