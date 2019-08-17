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اخبار رياضية > التشكيلة الآسيوية المثالية تضم 10 لاعبين من نجوم الدوري السعودي
17/08/2019   1:59 م

التشكيلة الآسيوية المثالية تضم 10 لاعبين من نجوم الدوري السعودي

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ضمت التشكيلة المثالية للأسبوع الحالي لدوري أبطال آسيا 10 من لاعبي الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات إياب ثمن النهائي الآسيوي.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين من الأهلي وهم: حسين عبدالغني وعبدالفتاح عسيري والحارس محمد العويس، ومن الهلال 3 لاعبين أيضاً وهم: يانج هون سو وياسر الشمراني وعبدالله الحافظ.

فيما ضمت القائمة لاعبَين من الاتحاد وهما: إميليانو فيتشو ورومارينيو، ولاعبَين من النصر وهما: عبدالرزاق حمدالله وجوليانو.وفق “أخبار 24”.

وتأهلت ثلاثة أندية سعودية وهي: النصر والاتحاد والهلال إلى ربع النهائي الآسيوي، حيث سيتواجه الاتحاد والهلال، بينما سيلتقي النصر مع السد القطري.

التشكيلة الآسيوية المثالية تضم 10 لاعبين من نجوم الدوري السعودي

اخبار رياضية
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